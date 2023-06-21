Фото: предоставлено читателями КП
В Красноярск 21 июня вечером пришел ливень с грозой. Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео последствий стихии.
Фото: предоставлено читателями КП
Еще 20 июня МЧС предупреждало жителей Красноярского края о том, что приближается буря и объявлено штормовое предупреждение. Ливень и ураганный ветер в тот день обрушился на Боготол, там ураган разбил десятки машин, а сорванная ветром крыша дома убила одного из жителей города. До Красноярска дошел лишь кратковременный дождь.
21 июня дождь зарядил основательно. За десять минут затопило дороги и тротуары города. Люди спешили укрыться в магазинах и на остановках. А пробки достигли 10 баллов.