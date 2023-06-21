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НовостиПроисшествия21 июня 2023 11:42

Красноярск накрыл ливень с грозой

По данным синоптиков дождь продлится до 19.30
Источник:kp.ru
Фото: предоставлено читателями КП

Фото: предоставлено читателями КП

В Красноярск 21 июня вечером пришел ливень с грозой. Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео последствий стихии.

Фото: предоставлено читателями КП

Фото: предоставлено читателями КП

Еще 20 июня МЧС предупреждало жителей Красноярского края о том, что приближается буря и объявлено штормовое предупреждение. Ливень и ураганный ветер в тот день обрушился на Боготол, там ураган разбил десятки машин, а сорванная ветром крыша дома убила одного из жителей города. До Красноярска дошел лишь кратковременный дождь.

21 июня дождь зарядил основательно. За десять минут затопило дороги и тротуары города. Люди спешили укрыться в магазинах и на остановках. А пробки достигли 10 баллов.