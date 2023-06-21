В Енисейском районе Красноярского края модернизируют подстанцию «Абалаковская»

Подстанция 220 кВ «Абалаковская»

В Енисейском районе Красноярского края, рядом с поселком Абалаково, началась модернизация ключевого центра питания лесопромышленного кластера. На подстанции 220 кВ «Абалаковская» приступили к установке современных средств компенсации реактивной мощности. Работы проводит Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири, инвестиции в проект составят 218 млн рублей.

Подстанция обеспечивает электроснабжение Лесосибирска, где расположен один их крупнейших в России комплексов по переработке древесины. Как отметили в пресс-службе компании, новое оборудование позволит снизить потери при передаче электроэнергии и повысить экологическую безопасность объекта.

Что планируется сделать: энергетики установят две батареи статических конденсаторов суммарной мощностью 52 МВАр, которые помогут управлять потоками реактивной мощности и стабилизировать уровень напряжения в сети. Новые устройства экологически безопасны, компактны, надежны и обладают длительным сроком службы – 30 лет.

- Реактивные нагрузки в сетях обусловлены их конфигурацией и параметрами оборудования. Они приводят к потерям электроэнергии на нагрев проводников и снижению пропускной способности ЛЭП, - пояснили в пресс-службе. - Внедрение компенсирующих устройств позволяет решить эти проблемы, а также существенно продлить срок службы энергоустановок.

Кроме того, для подключения батарей статических конденсаторов на открытом распределительном устройстве 110 кВ установят современное коммутационное оборудование: элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока. Для защиты батарей будут применены микропроцессорные комплекты устройств релейной защиты и автоматики. Работы будут продолжаться до конца 2023 года.

Добавим, что подстанция «Абалаковская» задействована в электроснабжении Енисейского, Пировского и Казачинского районов на севере Красноярского края, где живут почти 33 тыс. человек и расположены предприятия обрабатывающей промышленности, в том числе лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group производственной мощностью 1,5 млн кубометров в год.