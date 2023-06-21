Прокурор Красноярского края запросил для Полины Дворкиной 19 лет колонии строгого режима

Фото: Прокуратура

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник во время прений запросил у суда наказание для Полины Дворкиной, убившей отца и напавшей с ружьем на детский сад, в виде 19 лет колонии общего режима. Также обвинение считает, что подсудимой необходимо принудительное лечение врачом-психиатром во время отбывания срока.

Помимо наказания, также прокурор поддержал иск матери Дворкиной к самой Полине – за причиненные моральные страдания после убийства её мужа она просит выплатить ей 10 миллионов рублей.

Судебное расследование завершено. Далее состоится второе заседание, где в прениях выступит защита Дворкиной.