В Красноярске места в детском саду получили почти 13 000 детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по последним данным места в детском саду получили почти 13 000 детей. Как сообщают в администрации города, 7314 малышей попали в ясли и 5552 – в подготовительных и старших группах.

Комплектование началось в апреле, и будет продолжаться до 31 августа. Когда ребенок пройдет распределение, то в личном кабинете на портале госуслуг родители увидят статус «скомплектован» с указанием конкретного детского сада, в котором ребёнку предоставлено место.

После этого родителям будет необходимо в течение 5 рабочих дней решить, будет ли ребенок ходить в этот детский сад. Отметим, что после того, как будет издан приказ о комплектовании группы, сотрудники детских садов будут обзванивать родителей и уточнять информацию о принятом решении. Если в течение недели родители не отвечают на звонки, это считается отказом от места в детском саду, и ребенок, соответственно, возвращается в очередь.

Тем родителям, чей ребенок не попадет в детский сад в этом году на момент 1 сентября, необходимо продолжать отслеживать передвижение ребёнка в очереди, так как свободные места периодически появляются.

Также родители могут воспользоваться услугами одного из 60 частных садиков, заключивших контракт с муниципальными детскими садами. Размер платы будет таким же, как и в муниципальном садике: 1667 рублей (1,5 до 3 лет) и 1968 рублей (от 3 до 7 лет). Остальные затраты предпринимателям компенсируются за счёт городского бюджета. Частные садики по контракту сегодня посещают более 3000 ребятишек.