В Красноярском крае 16-летний водитель сбил ребенка

Фото: ГИБДД по краю

21 июня в селе Солгон Ужурского района 16-летний подросток, катаясь на отцовской машине, сбил 5-летнего ребенка. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

Авария произошла днем. Пока отец спал, подросток решил взять его автомобиль «Ниссан» и поехал в магазин. На одной из улиц села на дорогу внезапно выбежал ребенок. Малолетний водитель его сбил, а затем скрылся с места происшествия. Пешехода увезли в больницу.

В отношении отца и сына составлен ряд административных материалов. Мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.