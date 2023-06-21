Мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения стартовали в Красноярском крае

В городах края уже стартовали мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Как рассказали в СУЭК, программа фестиваля #ВместеЯрче в шахтерских городах региона насчитывает около 30 различных мероприятий – это тематические квесты, квизы, энергоуроки с участием трудовых отрядов, молодежных советов предприятий, младших школьников и дошколят, городские фестивали, экскурсии и знакомство с энергосберегающими технологиями, которые компания внедряет на своих производствах.

Среди первых в мероприятия фестиваля включились старшеклассники из Шарыпова. Ребята из трудового отряда СУЭК провели тематический «энергоквест» по ресурсосбережению. Выполняя задания квеста, школьники вспоминали и пополняли свои знания по энергосбережению, разумному потреблению тепла, воды, электроэнергии в быту и на производстве, повторили правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами. В познавательное мероприятие трудотрядовцы вовлекли ребят из летнего пришкольного лагеря.

Фото представлено участниками фестиваля