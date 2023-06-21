Фото: Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства

В центре Красноярска перенастроили схему работы светофоров. Об этом предупреждает городское управление дорог.

Изменение схемы связано с частичным перекрытием улицы Дубровинского. Сейчас там закрыто движение в обе стороны от Парижской Коммуны до музейного центра на Стрелке.

Специалисты оставили режимы прежними, однако было увеличено время горения зеленого сигнала для автомобилей, которые едут по Дубровинского от Николаевского проспекта и поворачивает в сторону улицы Парижской Коммуны. Помимо этого, разрешающий сигнал будет гореть дольше для тех, кто едет с Дубровинского и на других близлежащих светофорах.

В управлении дорог отмечают, что «не стоит надеяться на чудо. Светофоры не могут избавить город от заторов ... мы просим водителей выезжать заранее, либо прокладывать свой маршрут, объезжая ремонтируемые участки».

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Ограничения связаны с ремонтом тепловой сети. В СГК отмечают, что «‎от исправности этих коммуникаций зависит тепло и горячая вода в домах десятков тысяч жителей Центрального района». (подробнее)