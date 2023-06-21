Число переводов в дружественные страны выросло в три раза

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Согласно аналитике ВТБ, с начала года клиенты банка совершили в три раза больше переводов за рубеж, чем за аналогичный период 2022 года. Их общее количество превысило 85 тысяч. Такую же динамику эксперты отмечают по трансграничным переводам.

Статистика показывает, что объем переводов за рубеж в мягких валютах уже достиг 17,8 млрд руб. По прогнозам банка к концу 2023 года ожидается трехкратный рост числа таких операций - до 250 тысяч переводов за рубеж. Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном - на них приходится более 90% от общего числа зарубежных отправлений. В качестве основного способа перечисления средств отправители выбирают сервис по реквизитам на банковский счет.

Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ считает, что динамика этого года — индикатор того, что трансграничные переводы нужно развивать: добавлять новые направления, внедрять новые способы отправки средств:

- За последний год объемы трансграничных переводов выросли многократно. Их число поступательно растет с лета прошлого года и сегодня уже достигло уровня 1 тысяч операций в сутки. Это рекордные показатели, которые свидетельствуют о востребованности сервиса у пользователей.