В Красноярском крае депутаты предлагают запретить продавать алкоголь после 22 часов

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Ачинские депутаты предлагают запретить продавать алкоголь в Красноярском крае после 22 часов. Этот вопрос был рассмотрен на комитете по экономике и налоговой политике Законодательного собрания.

Сейчас в регионе спиртное можно купить до 23:00. Общественные организации считают, что уменьшив время продажи на 1 час, можно снизить угрозу здоровью и жизни. Ну а предприниматели – что это может нанести ущерб бизнесу.

Также ачинские депутаты предлагают методы борьбы с магазинами, обходящими закон о времени продажи при помощи регистрации в качестве кафе. Они считают, что такую возможность можно давать только тем организациям, у которых площадь зала составляет от 50 квадратных метров.

Законопроект пока не приняли, сейчас он будет дорабатываться. Важно найти золотую середину для всех сторон.