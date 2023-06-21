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НовостиПроисшествия21 июня 2023 7:08

В Березовском районе Красноярского края проводится рейд по нелегальным мигрантам

Уже задержаны 150 человек
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

21 июня в Березовском районе Красноярского края проводится рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщает МВД по региону.

За несколько часов полицейские успели задержать 150 мигрантов, которые работали в теплицах. Были выявлены нарушения экологического законодательства, поврежден плодородный слой почвы.

О результатах проверки полиция сообщит позже.

Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

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Красноярские полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Рейд состоялся в Советском районе краевой столицы. Сотрудники проверили документы у 63 мигрантов и граждан России. Все они были доставлены в Управление по вопросам миграции для разбирательств. (подробнее)