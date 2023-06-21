Минусинец, душивший жену и угрожавший выбросить собственных детей из окна, приговорен к 3,5 годам колонии-поселения

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске мужчина, душивший жену и угрожавший выбросить двоих собственных детей (1 и 4 года) из окна 5 этажа, получил 3,5 года колонии-поселения. Как сообщают в прокуратуре, таким образом, глава семейства пытался примириться с женой после того, как она заявила о расставании.

Все произошло 17 февраля 2023 года. 24-летний мужчина, ранее судимый, поругался со своей 22-летней женой из-за очередной пьянки. Женщину не устраивало, что её муж постоянно выпивал и не собирался завязывать с алкоголем. Поэтому она объявила ему о том, что уходит от него. Забирает детей и уезжает в другой регион.

Но пьяный муж решил иначе – раз не живет по любви, будет жить насильно. Сначала он схватил супругу и стал душить на глазах у детей. А затем, отпустив женщину, он по очереди брал малышей на руки и высовывал их в окно, угрожая выбросить их, если жена с ним не помирится.

Эту картину увидели соседи. Они пришли к женщине на помощь, вызвали полицию, а также помогли обезвредить буйного отца семейства.