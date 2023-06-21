В Красноярском крае работают пять палаточных лагерей

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В Красноярском крае уже открыты пять палаточных лагерей для детей. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем тг-канале.

Лагеря находятся в Красноярске, Канске, Шарыпове и Абанском районе. Всего в крае планируется открыть 18 подобных учреждений.

Горяев отмечает, что к таким детским лагерям предъявляется ряд требований, которые указываются в в санитарных правилах. Помимо этого, все они должны быть внесены в краевой реестр организаций отдыха и оздоровления.