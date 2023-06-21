Фото: МВД по краю

В Ачинске полицейские с собакой нашли мужчину, ранившего знакомого отверткой во время пьянки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

История произошла на прошлой неделе. Утром экипаж полиции на одной из автобусных остановок обнаружил мужчину с ранением в области груди. Сразу же были вызваны медики, пострадавшего увезли в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

На место происшествия прибыли оперативники, а также кинолог с собакой. Пес начал обследовать остановку, взял след и повел стража порядка за собой до ближайшего многоквартирного дома. Сотрудники полиции приняли решение провести обход. В результате был задержан один из жильцов – неоднократно судимый мужчина 1990 года рождения.

Предварительно установлено, что он позвал знакомого к себе в гости. Во время пьянки между ними разгорелся конфликт. Хозяин квартиры схватил отвертку и удрали ею своего приятеля. Подозреваемый проводил раненого на улицу, а затем спокойной вернулся к себе домой.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»‎. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.