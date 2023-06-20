Красноярский экс-министр транспорта признал вину в махинациях вокруг метро

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Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров признал вину в деле о превышении должностных полномочий. Димитрова задержали вскоре после дачи показаний Олегом Митволем, которого обвиняют в хищении почти миллиарда рублей на проекте красноярского метро.

По версии следователей, в декабре 2019 года Димитров поручил подчиненным подписать акт приемки работ у АО «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащего Митволю. Компания должна была выполнить геологические изыскания для корректировки проекта метро, однако вместо 220 скважин было сделано лишь 60, а властям «ТИСИЗ» предоставил старую документацию из 90-х, списанную у другого подрядчика.

Несмотря на это, после распоряжения Димитрова Минтранс в полном объеме оплатил работу «ТИСИЗ» – а это более 742 млн рублей.

Сейчас Димитров находится под домашним арестом. Он признал вину, заключил досудебное соглашение и заявил, что на самом деле отдал распоряжение подписать документы по приказу «вышестоящего должностного лица». Возможно, речь идет об экс-заместителе губернатора Юрие Лапшине, против которого завели уголовное дело в октябре 2022 года.

Помимо Лапшина, Димитрова и Митволя еще одним фигурантом дела является Константин Мандров – бывший глава «Краевого транспортного управления», который и заказал проект метро.