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НовостиОбщество20 июня 2023 13:20

Бывший глава ФСБ занял место Александра Усса в Заксобрании Красноярского края

Он возглавлял спецслужбы в 90-е годы
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Заксобрание Красноярского края

Фото: Заксобрание Красноярского края

Анатолий Самков получил мандат депутата Заксобрания Красноярского края. В 90-е Самков возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю. После работы в спецслужбах Самков руководил налоговой полицией и комитетом по контролю за оборотом наркотиков.

Самков занял кресло, ранее принадлежавшее Александру Уссу. Мандат был передан «Единой Россией» после утверждения избирательной комиссией Красноярского края.

Отметим что сам Усс после губернаторского срока ненадолго вошел в состав ЗС, чтобы стать кандидатом на пост сенатора Совфеда от Красноярского края. После его перехода в Совфед место в ЗС снова стало вакантным.