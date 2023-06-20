Красноярские волонтеры-поисковики прервали учения, чтобы спасти пропавшего человека

Фото: Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим

В Красноярском крае стартовал первый день учений для волонтеров-поисковиков под эгидой МЧС. В них принимает участие более сотни добровольцев – в течение трех дней они будут проходить различные курсы, в том числе по оказанию первой помощи и картографии.

Не обошлось без происшествий: во время учений поисковикам поступила заявка о пропавшем в лесу человеке. Волонтеры прервали курсы и выехали на помощь, однако мужчина к тому моменту смог выйти сам, так что поисковики вернулись к учебе:

Помимо теоретической части волонтеры занимались практикой: им поступил условный сигнал о пропаже ребенка, после чего те выехали на поиски. Поисковики прочесали местность и успешно отыскали «потеряшку».