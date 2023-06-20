В Красноярском крае экс-депутат получил 1 год принудительных работ за смертельное ДТП

Фото: прокуратура Красноярского края

Экс-дептута Первоманского района Красноярского края Александр Кузнецов был признан виновным в смертельном ДТП, получив 1 год принудительных работ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось 17 февраля 2021 года в поселке Ручейки. Кузнецов на своей машине ехал в сторону Первоманска, где ему повстречались две женщины, которые занимались скандинавской ходьбой. Возвращаясь назад водитель не учел погоду (снегопад и ветер) и двигался на большой скорости.

Женщины же увидели машину и попытались ее пропустить, но Кузнецов их не заметил и сбил. Одна из пострадавших скончалась от травм в больнице, другая отделалась ссадинами и синяками. Экспертиза же показала, что Кузнецов мог предотвратить аварию.

Сам бывший депутат признал вину только на стадии ознакомления с материалами дела. Он публично извинился перед близкими погибшей женщины. В итоге суд назначил ему 1 год принудительных работ, лишил прав на 1,5 года и обязал выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей.