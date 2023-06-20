Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на четыре дня закроют два трамвайных маршрута из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршруты №4 и №5 не будут выходить на линию с 22:00 22 июня по 08:00 27 июня. В этом время на Щорса будут ремонтировать теплотрассу.

Кроме того изменится схема движения еще двух трамваев – 6-го и 7-го:

№6: «пос. Энергетиков» – ул. Говорова – ул. Волжская – ул. Мичурина – пр. имени газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь – пр. имени газеты «Красноярский рабочий» – ул. Мичурина – ул. Волжская – ул. Говорова – конечный остановочный пункт «пос. Энергетиков».

№7: «КрасТЭЦ» – пр. имени газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь – ул. Александра Матросова – ул. 60 лет Октября – остановочный пункт «Трамвайное депо» – ул. 60 лет Октября – ул. Александра Матросова – пр. имени газеты «Красноярский рабочий» – конечный остановочный пункт «КрасТЭЦ».