В Красноярском крае задержали мужчин, подозреваемых в незаконном вылове рыб

Фото: МВД по краю

В Шушенском районе полицейские задержали мужчин, подозреваемых в незаконном вылове рыб. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейские и сотрудники рыбнадзора установили, что двое жителей села Верхнеусинское незаконно ловили рыбу на реке Ус в урочище Теплая Ермаковского района. У браконьеров изъяли моторную лодку, 10 сетей, а также 2 налима, 29 окуней и 7 щук. Причиненный ущерб составил свыше 27 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Сейчас мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.