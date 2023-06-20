ВТБ рекомендует: не реагируйте на подозрительные спам-рассылки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Период отпусков — это активный период для путешествий. Планируя самостоятельно свой отдых, большинство наших соотечественников пользуются различными онлайн сервисами — покупка билетов, заказ отеля, трансфер и так далее. И это так естественно, потому что удобно. Тем временем, наши новые привычки «тренируют» и новые навыки у разного рода аферистов. Насколько мы внимательны, когда нам предлагают сэкономить или заработать не вставая с дивана. Всегда ли уверены, что используем официальные платформы и сервисы, а не подставные сайты?

Специалисты ВТБ предупреждают о новой схеме мошенничества — злоумышленники начали использовать в качестве приманки сервис бронирования отелей. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. В тексте указывают ссылку на телеграм-канал, где клиент может более детально обсудить со своим персональным «менеджером» дальнейшие условия «трудоустройства» по оценке отелей. Однако при переходе по объявлению тема корректируется – клиенту предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах» и обещают крупные доходы до десятков тысяч рублей в день.

Злоумышленники отправляют клиенту ссылку на фишинговый сайт, где ему необходимо пройти регистрацию, используя свои персональные данные: ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После регистрации клиенту необходимо внести определённую сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов. В конце каждого «рабочего» дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма увеличивается в два или в три раза. Однако вывести «заработанные» деньги не получится, а любые попытки связаться с личным «менеджером» ни к чему не приведут.

Данный прием аналогичен схеме по приему на «работу» в различные маркетплейсы. Основная цель – выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы.

СОВЕТ ОТ БАНКА

Чтобы обезопасить себя и защититься от подобных атак, мы рекомендуем не реагировать на подозрительные спам-рассылки, не участвовать в групповых чатах, участники которых вам не знакомы и в целом воздерживаться от общения с незнакомыми людьми в интернете и мессенджерах. Важно помнить, что злоумышленники пишут с иностранного номера, используют странные названия аккаунтов и часто формулируют фразы неграмотно. В период туристического сезона подобная активность может быть особенно заметной, поэтому мы предостерегаем клиентов от подобных уловок и советуем сохранять бдительность.