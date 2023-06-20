В Железногорске школьники сожгли дачный дом

Фото: МВД по краю

18 июня в Железногорске четверо школьников сожгли дачный домик. Так они испытали найденную газовую горелку. Об этом сообщаем МВД по Красноярскому краю.

Подростки признались, что зашли на территорию дачного поселка просто погулять. Решив, видимо, разнообразить свой досуг, школьники пробрались на один из участков, где и обнаружили газовую горелку. Этой находкой они случайно подожгли крыльцо деревянного дома. Увидев, что пламя быстро охватывает здание, все четверо испугались и убежали.

Покидая сады, школьники не забыли рассказать о пожаре встреченным по дороге садоводам. Площадь возгорания составила 24 кв.м.

Сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет. Старшему из них 13 лет, а младшему – 9. Также устанавливается сумма материального ущерба, который будут возмещать родители хулиганов.