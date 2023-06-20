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НовостиОбщество20 июня 2023 7:43

Дивногорские электрички снова будут ходить по выходным

Капитальный ремонт путей будет идти до конца года, но теперь только по ночам
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

На направлении Красноярск – Дивногорск завершился первый этап ремонта железнодорожной линии. Электрички снова будут ходить по этому маршруту семь дней в неделю. Об этом сообщает КрасЖД.

Напомним, что ремонт участка Енисей – Дивногорск стартовал 22 апреля. Специалисты демонтировали старые рельсы и уложили новый путь. Все работы велись по выходным – с вечера пятницы до утра понедельника. Поэтому движение электричек останавливалось.

Капитальный ремонт будет идти до конца года, но теперь только в ночное время. На расписание поездов это не повлияет.