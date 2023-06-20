В Красноярске поймали закладчика с крупной партией наркотиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

20 июня в Красноярске задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает МВД по краю.

В Железнодорожном районе краевой столицы был задержан мужчины 1997 года рождения. Полиция нашла у него дома 50 пакетов с марихуаной, электронные весы и упаковки для фасовки. Общая масса наркотиков составила около 100 грамм.

Мужчина рассказал, что работает закладчиком уже несколько месяцев, а «тайники» он оставлял в основном на территории Октябрьского и Железнодорожного районов.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в значительном размере».