В красноярском эко-парке «Гремячая грива» заметили след медведя

Фото: Сергей Донец

Следы медведя были замечены в лесах «Гремячей гривы». Об этом сообщили сотрудники Красноярского эко-парка. След был обнаружен на 5 видовке тропы ГТО, в районе смотровой площадки. Красноярцам и гостям города рекомендуют не заходить на эту территорию, а также не стоит отправляться в поход на 4 видовку и в долину Собакиной речки.

Безопасно погулять можно по другим местам «Гремячей гривы»:

– Там, где находятся визит-центры «Гремячей гривы» и деревянная тропа, совершенно спокойно можно гулять. Дальше по лесу после перехода через овраг до озера с визит-центром «Серебряный лог» и от озера до СНТ Маяк тоже безопасно, – отметили в социальных сетях эко-парка.