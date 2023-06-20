В Красноярском крае директор турфирмы признана виновной в хищении 1,2 млн рублей

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20 июня Ачинский городской суд признал виновной директора турфирмы в хищении 1, 2 миллиона рублей у 10 клиентов. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В декабре 2019 года 48-летняя женщина приняла от жительницы Ачинска более 200 тысяч рублей в качестве оплаты за туристические путевки. Однако из-за введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все выезды за границу были остановлены. Клиентка попросила вернуть деньги, но директор турфирмы решила этого не делать и перестала выходить на связь.

Оказалось, что с сентября 2018 года по декабрь 2021 года еще девять местных жителей обратились в это же агентство для приобретения зарубежных туров. Все они заключили договоры и полностью оплатили стоимость путевок. Однако ни поездок, ни денег они так и не получили. В результате предпринимательница похитила около 1, 2 миллиона рублей.

Было заведено и расследовано уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Злоумышленница получила 2 года лишения свободы условно.