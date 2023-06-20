Под Красноярском за незаконную рубку деревьев задержали депутата

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе за незаконную рубку деревьев задержали депутата Маганского сельсовета. Как сообщает СК по Красноярскому краю, его подозревают в незаконной рубке.

По версии СК, с марта по июнь 2022 года депутатпо доверенности заключил два договора купли-продажи лесных насаждений с Маганским лесничеством. После этого он начал незаконно рубить деревья, в общей сложности 89 стволов: 89 сосен, 2 лиственницы и 1 ель. Раскрыли преступление березовские полицейские.

Сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей. При этом мужчине ранее уже было предъявлено обвинение в том же преступлении, тогда сумма ущерба была оценена в 2,1 млн рублей. Сейчас депутат находится в СИЗО.