В Хакасии поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде

Фото: КрасЖД

В Хакасии на железнодорожном переезде участка Аскиз-Чартыковский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом пишет КрасЖД.

Водитель «Тойоты» выехал на «красный» перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Водитель автомобиля погиб, а пассажир был госпитализирован.

Сотрудники РЖД призывают автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила вблизи переездов. Тормозной путь поезда – от 500 метров до 1 км, а поэтому за минуту огромный локомотив остановить невозможно.