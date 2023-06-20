Красноярские полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Фото: МВД по краю

В Красноярске полиция провела проверку на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщает МВД по краю.

Рейд состоялся в Советском районе краевой столицы. Сотрудники проверили документы у 63 мигрантов и граждан России. Все они были доставлены в в Управление по вопросам миграции для разбирательств. Всего выявлено 7 административных нарушений.

Помимо этого, был собран материал по признакам преступления по уголовной статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Каждого мигранта проверили на причастность к совершению правонарушений и преступлений.