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НовостиЗдоровье20 июня 2023 2:40

В Красноярском крае с начала года энтеровирусом заразились 19 человек

Все заболевшие – дети
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2023 года в Красноярском крае зафиксировано 19 случаев заражения энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Все заболевшие – дети. Трое из них подхватили инфекцию за рубежом: двое на отдыхе в Таиланде, еще один – в Таджикистане. При этом Горяев подчеркивает, что в целом уровень заболеваемости не превышает среднего уровня.

Главный санитарный врач края добавил, что причин заражения множество. Но самая распространенная – купание в водоемах, которые не соответствуют нормам.