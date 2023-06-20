Бывший мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал свое желание стать депутатом Госдумы

Фото: ИВАНОВА Диана

Бывший глава Красноярска Сергей Еремин рассказал, почему решил стать депутатом Госдумы. Он поделился планами в своем телеграм-канале.

Сейчас Еремин участвует в праймериз по отбору кандидата для довыборов депутата Госдумы по 56 одномандатному округу. Он сообщил, что обсудил этот вопрос с и.о. губернатора края Михаилом Котюковым.

Еремин подчеркнул, что отлично знает об особенностях, проблемах и нуждах Красноярского края, обладает большим управленческим опытом. Все это, по словам экс-мэра, должно помочь ему в отстаивании интересов региона на федеральном уровне.

Сергей Еремин также оставил видеовизитку, которую записал для жителей Красноярского края. В ней он рассказывает о своем жизненном пути и благодарит красноярцев за поддержку на протяжении всей карьеры в краевом правительстве и городской администрации.