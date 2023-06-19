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НовостиОбщество19 июня 2023 16:18

Проект расширения Красраба в районе Предмостной в Красноярске получил одобрение экспертизы

Улицу хотят расширить к 400-летию Красноярска
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Эскиз будущей улицы

Фото: Эскиз будущей улицы

Красноярска госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект расширения проспекта Красноярский рабочий. Напомним, улицу планируется расширить до трех полос в районе Предмостной площади. Проект планируется реализовать к 400-летию Красноярска.

Всего планируется расширить 450-метровый отрезок дороги, от мемориала «Сибирский каторжный путь» до кольца перед Коммунальным мостом.

По словам мэра Владислава Логинова, общая стоимость проекта оценивается примерно в 109 млн рублей. При этом большую часть стоимости, порядка 78 млн, потратят только на снос павильонов вдоль дороги.