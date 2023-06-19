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НовостиОбщество19 июня 2023 15:39

Пропавшую в Ачинске женщину с тремя детьми отыскали в другом городе

По некоторым данным, она уехала после ссоры с мужем
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Полиция отыскала пропавшую многодетную мать, поиски которой накануне объявили в Ачинске. Напомним, 22-летняя Любовь Гульбис исчезла вместе с тремя своими детьми, 4 лет, 2 лет и 7 месяцев. Женщина ушла из дома вечером 16 июня и с тех пор ее никто не видел.

В полиции рассказали, что и женщину, и детей нашли в Минусинске. С ними уже работают местные правоохранители, и выясняют причины ухода из дома.

В ряде пабликов уже расходится информация, что причиной ухода женщины послужила ссора с супругом. Так ли это, пока достоверно неизвестно.