Пропавшую в Ачинске женщину с тремя детьми отыскали в другом городе

Фото: МВД по Красноярскому краю

Полиция отыскала пропавшую многодетную мать, поиски которой накануне объявили в Ачинске. Напомним, 22-летняя Любовь Гульбис исчезла вместе с тремя своими детьми, 4 лет, 2 лет и 7 месяцев. Женщина ушла из дома вечером 16 июня и с тех пор ее никто не видел.

В полиции рассказали, что и женщину, и детей нашли в Минусинске. С ними уже работают местные правоохранители, и выясняют причины ухода из дома.

В ряде пабликов уже расходится информация, что причиной ухода женщины послужила ссора с супругом. Так ли это, пока достоверно неизвестно.