В Красноярск привезут мощи Георгия Победоносца

Фото: Красноярская епархия

В Красноярск в конце июня привезут мощи Георгия Победоносца. Ковчег выставят в Покровском кафедральном соборе: все красноярцы смогут посетить специальные службы в течение трех дней.

27 июня с 8 утра начнется Божественная литургия под руководством митрополита Пантелеимона. Она будет длиться до 10 утра, а с с 14:30 до 17 каждые полтора часа будут проходить молебны с акафистом. С 17 до 19 часов состоится вечернее богослужение. Схожее расписание будет действовать также 28 июня.

29 июня также начнется с Божественной литургии, однако молебны с акафистом будут проходить каждые полтора часа с 10 до 16 часов.