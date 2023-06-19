В Красноярском крае лесничего поймали на взятках от черного лесоруба

Фото: СК по Красноярскому краю

Правоохранители задержали лесничего «Пойменского лесничества» в Нижнеингашском районе. Его подозревают в получении взятки от местного предпринимателя: взамен он должен был закрывать глаза на незаконную вырубку леса.

Как рассказали в СК, взятки лесничий получал в августе 2020 и апреле 2022 годов. Бизнесмен передал ему 600 и 300 тысяч рублей: взамен лесник обязался предоставлять предпринимателю более ликвидные лесные участки и не реагировать на незаконную рубку.

Однако взятки не остались незамеченными, на лесничего завели уголовное дело после проверки ФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.