Убийцу из Хакасии осудили за демонстрацию свастики и арестантских татуировок

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В Хакасии отправили в колонию местного жителя за демонстрацию экстремистской символики. Мужчина попал в СИЗО за публичную демонстрацию свастики: оказавшись за решеткой, он начал хвастаться своими арестантскими татуировками перед сокамерниками, что правоохранители расценили как пропаганду АУЕ (движение запрещено в России).

Примечательно, что 36-летний уроженец Саяногорска уже был судим за причинение тяжких телесных, которые повлекли смерть человека. Однако он даже не успел до конца отбыть наказание за это преступление, как стал фигурантом нового уголовного дела.

Суд принял во внимание неотбытую часть наказания за предыдущее преступление, и присовокупил ее к новому сроку. В итоге мужчина проведет в колонии строгого режима 6 лет и 2 месяца.