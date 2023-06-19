В Красноярском крае появился четвертый кандидат на пост губернатора

Фото: партия "Родина"

Заявку на участие в выборах губернатора Красноярского края подал четвертый кандидат. Им стал бывший депутат регионального Заксобрания Иван Серебряков. Он выдвигается от партии «Родина».

Ранее свои кандидатуры на выборы выдвинули действующий врио губернатора Михаил Котюков, а также депутаты ЗС Денис Терехов и Андрей Новак. Отметим, что прием документов продлится до 29 июня.

Ранее планировалось, что выборы губернатора состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Однако в краевом избиркоме решили сделать выборы трехдневными – они пройдут с 8 по 10 сентября.