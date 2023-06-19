В Красноярске улицу Марковского частично перекроют до середины августа

Фото: СГК

Со среды, 21 июня, улица Марковского в Красноярске будет частично перекрыта. Об этом сообщает СГК.

Полностью будет перекрыт участок улицы между перекрестками с Сурикова и Вейнбаума. Ограничения связаны с ремонтом тепловой сети, а с неудобствами придется смириться до середины августа.

С 22 по 26 июня остановят трамвайное движение на улице Щорса. Маршруты №4 и №5 ходить не будут, а №6 и №7 продолжат свою работу, но уже по сокращенному пути. Возобновить движение трамваев в прежнем режиме планируется утром 27 июня.