В Красноярске будут судить начальника пожарной части за то, что прикрывал прогулы друга

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В Красноярске под суд отправят бывшего начальник пожарной-спасательной части за то, что он прикрывал прогулы подчиненного. Об этом сообщает прокуратура края.

В первый рабочий день после долгих новогодних выходных мужчина обнаружил, что его сотрудник не вышел на работу. Прогульщик в телефонном разговоре попросил пару дополнительных выходных дней по семейным причинам. В итоге «каникулы» затянулись на целый месяц, но отмечать отсутствующего сотрудника в табеле и платить ему зарплату не забывали. Делалось это все по «старой дружбе».

Затем выяснилось, что подчиненный весь январь находился в Москве. Там он искал новый дом в связи с переездом, а после месячного прогула написал заявление об увольнении.

«Помощь другу» обернулась потерей работы и возмещением ущерба из личного кармана. Теперь бывшему начальнику пожарной части грозит 4 года лишения свободы.