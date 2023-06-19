Красноярский ХК «Сокол» уменьшает лед «Платинум арены» до размеров «канадской» площадки

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Красноярский хоккейный клуб «Сокол» уменьшает лёд домашней площадки «Платинум арены» до «канадских» размеров. Как сообщают в пресс-службе команды, президент клуба Александр Сёмин считает, что так игра крылатых станет результативнее.

По мнению Сёмина, уменьшение площадки приведет к более зрелищному хоккею. Команды начнут действовать быстрее, не будет лишнего времени на принятие решений. Вся игра команд будет заточена на ворота соперника.

Сейчас размер льда 60х30 метров, после реконструкции площадка получит размер 60х26. Сужение расположено ближе к кругам вбрасывания. Как оказалось, это решение было принято еще полтора года назад, к такому шагу готовились технически, ведь проект «Платинум арены» не предполагал «канадского» льда.