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НовостиОбщество19 июня 2023 9:55

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс с 19 июня приступил к работе в Совете Федерации

Его выбрали на сессии депутаты региона
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс с 19 июня приступил к работе в Совете Федерации. Он уже значится в списках парламентариев на официальном сайте верхней палаты.

Напомним, что экс-руководитель региона был наделен полномочиями большинством голосов депутатов Законодательного собрания. В пользу Александра Усса – его богатый политический и управленческий опыт. Он избирался председателем краевого парламента пять раз подряд, дважды был членом Совета Федерации.

На новом месте Александр Усс продолжит поддерживать местные инициативы и заниматься вопросами социально-экономического развития края, но теперь уже на федеральном уровне.