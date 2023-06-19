Жители Красноярского края чаще всего пользуются мессенджерами для звонков и передачи данных

WhatsApp, Telegram или Viber: что выбрать? Фото предоставлено компанией

Жители Красноярского края и для звонков, и для передачи данных активно используют различные мессенджеры. Так, по данным аналитиков МегаФона, в весенние месяцы 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На первом месте по востребованности оказался Telegram – жители региона «прокачали» в нем на 80% больше информации, чем в 2022 году. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика. На втором месте по популярности WhatsApp. Востребованность сервиса выросла лишь на 37%, но все же информацию в этом мессенджере красноярцы пересылают почти в четыре раза реже по сравнению с Telegram.

Замыкает тройку Viber, который и прошлые годы не был особо популярным способом связи у сибиряков. Показатели пользования этим мессенджером незначительно подрос, в целом в Viber пользователи пересылают информацию в 14 раз реже, чем в Telegram. Всего же за три месяца этого года красноярцы прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений около 5,3 млн гигабайт.

- Мобильные операторы, в том числе и МегаФон ежедневно работают над качеством связи: развивают инфраструктуру, совершенствуют уже имеющиеся сети, строят новые базовые станции даже в малонаселенных пунктах нашего просторного края, увеличивают надежность сети и скорость мобильного интернета. Это позволяет абонентам комфортно общаться в любой точке региона, скачивать и отправлять тысячи сообщений, фото и видео, — комментирует директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.