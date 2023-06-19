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НовостиОбщество19 июня 2023 9:24

В Туве медикам выплатили 32 миллиона рублей долгов

Помогло вмешательство прокуратуры
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Госклиники Тувы выплатили своим работникам 32 миллиона рублей долгов. Об этом сообщает прокуратура республики.

После проведенных проверок сотрудники прокуратуры выяснили, что больницы Кызыла задерживали выплату отпускных медикам, которые участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией. Руководителям медучреждений были вынесены прокурорские представления, а также пришлось принять меры к «судебному понуждению по выплате заработной платы»‎.

После этого вмешательства многомиллионная задолженность была погашена полностью.