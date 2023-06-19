В Туве медикам выплатили 32 миллиона рублей долгов

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Госклиники Тувы выплатили своим работникам 32 миллиона рублей долгов. Об этом сообщает прокуратура республики.

После проведенных проверок сотрудники прокуратуры выяснили, что больницы Кызыла задерживали выплату отпускных медикам, которые участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией. Руководителям медучреждений были вынесены прокурорские представления, а также пришлось принять меры к «судебному понуждению по выплате заработной платы»‎.

После этого вмешательства многомиллионная задолженность была погашена полностью.