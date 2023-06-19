В Красноярске более 200 женщин в красном прогулялись по улицам города

Фото: ladyinred_russia

В Красноярске более 200 женщин в красных платьях прогулялись по улицам города. Но сначала они устроили танцевальное шоу на Театральной площади.

Затем женщины отправились на набережную, прогулялись по центру Красноярска и завершили свое шествие у Большого концертного зала. Финальным аккордом стало то, что красноярки выстроились в форме сердца. А затем каждая получила цветы от мужчин.

Как рассказывают организаторы, «Шествие в красных платьях» призвано поддержать женскую уверенность и вернуть любовь к себе, как к женщине. Находясь среди красного цвета, красивых женщин, красивого и статного движения, любые женщины начинают чувствовать себя увереннее, привлекательнее, оригинальнее и получают восхищение от всех вокруг от зрителей до проходящих мимо людей.

Участвовать может каждая желающая. Главное – наличие красного платья и обуви на каблуках. Отметим, что шествие проводятся во многих городах России.