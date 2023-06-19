В Красноярске школы будут закрывать на капремонт посреди учебного года

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В Красноярске школы будут закрывать на капитальный ремонт посреди учебного года. Учеников временно будут переводить в другие учебные заведения. Как сообщает депутат Илья Зайцев в своем тг-канале, учащихся 45 школы переведут в другое здание уже с 1 сентября.

Обучающихся в школах 82, 42 и лицее №2 отправят в другие учебные заведения после окончания второй учебной четверти. О том, в какие школы отправятся ученики, директора сообщат родителям в сентябре. Также капитальный ремонт будет проведен в закрытом уже три года корпусе школы N53.

В закрытых зданиях ремонт начнется в январе 2024 года. Максимальный срок работ – 2 года.