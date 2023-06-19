В Ачинске пропала 22-летняя женщина с тремя маленькими детьми

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Ачинске разыскивают 22-летнюю Любовь Гульбис и троих маленьких детей (4 года, 2 года и 7 месяцев). Как сообщили волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск», женщина ушла из дома около 17 часов вечера 16 июня. С тех пор её и троих малышей никто не видел.

Поисками занимаются полиция и волонтеры, но пока безуспешно. Всех четверых еще не нашли.

Публикуем приметы Любови Гульбис: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные, прямые.

Была одета в день пропажи: бордовый пиджак в клетку, белая футболка, темные штаны.

Всех, кому что-либо известно о пропавших просят обратиться в полицию 8 (39151)97-002 или к волонтерам 8-950-99-66-066.