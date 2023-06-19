В Туве 8-летний мальчик прострелил бедро своей подруги из дедушкиного ружья

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 8-летний мальчик чуть не убил свою 8-летнюбю подругу, выстрелив в нее из дедушкиного ружья. Как сообщили в МВД, пуля попала в бедро девочки, её госпитализировали.

Оказалось, что оружие мальчик нашел под кроватью в спальне, когда искал укатившуюся машинку. Он из любопытства достал его, а затем решил похвастаться гостившим у него друзьям. Когда демонстрировал ружье, то случайно нажал на курок.

В полиции выяснили, что дедушка мальчика законно хранит 3 ружья в сейфе. А это нарезное оружие «ТОЗ-78-01» он нашел в начале июня в местечке «Кара-Мокул» Красноярского края. Временно хранил у себя, не думал, что ребенок найдет его.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». 49-летнему дедушке ребенка грозит до 4 лет лишения свободы.

Также в отношении законного представителя ребенка составлен административный материал по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».