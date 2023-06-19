В Красноярске нашли мужчин, устроивших стрельбу в центре города

Фото: МВД по краю

Полицейские нашли двух жителей Красноярска, которые в мае 2023 года устроили стрельбу на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова. Об этом сообщает МВД по краю.

Дома у подозреваемых стражи порядка нашли 2 сигнальных пистолета. Хулиганами оказались мужчины 2002 и 2003 года рождения. На них завели уголовные дела. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.

Напомним, что вечером 20 мая в центре города произошел конфликт между двумя компаниями. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как две группы людей собираются в районе остановки «Улица Перенсона», а затем, после непродолжительного разговора, видны две вспышки искр.