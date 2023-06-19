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В Красноярском крае выборы губернатора продлятся 3 дня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на избирком, голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

Голосование будет проводится не только за губернатора, но и на всех местных выборных кампаниях. Также пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Дивногорскому округу и дополнительные выборы по Назаровскому одномандатному округу в Законодательное Собрание региона. В Красноярске будут выбирать депутатов городского совета.

Напомним, что на пост губернатора Красноярского края претендуют еще трое кандидатов – действующий руководитель региона Михаил Котюков («Единая Россия»), Денис Терехов (Новые люди») и Андрей Новак (КПРФ)