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НовостиПроисшествия19 июня 2023 6:58

В Красноярске будут судить 57-летнюю женщину за ДТП со скорой помощью

В аварии пострадала 74-летняя пациентка
Вячеслав КУИМОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске перед судом предстанет 57-летняя виновница ДТП. Она врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом пишет прокуратура Красноярского края.

Все произошло в декабре 2022 года. Женщина ехала на своей машине по улице Высотной. Решив развернуться в районе дома № 4, она, нарушив правила, пересекла «двойную сплошную», выехала на встречную полосу и не уступила дорогу автомобилю скорой помощи.

Находившаяся в салоне скорой помощи 74-летняя пациентка получила серьезные травмы шейного и грудного отделов позвоночника.

Виновнице ДТП грозит до 2 лет лишения свободы.