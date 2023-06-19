В Красноярске будут судить 57-летнюю женщину за ДТП со скорой помощью

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске перед судом предстанет 57-летняя виновница ДТП. Она врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом пишет прокуратура Красноярского края.

Все произошло в декабре 2022 года. Женщина ехала на своей машине по улице Высотной. Решив развернуться в районе дома № 4, она, нарушив правила, пересекла «двойную сплошную», выехала на встречную полосу и не уступила дорогу автомобилю скорой помощи.

Находившаяся в салоне скорой помощи 74-летняя пациентка получила серьезные травмы шейного и грудного отделов позвоночника.

Виновнице ДТП грозит до 2 лет лишения свободы.