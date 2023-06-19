В Красноярске за выходные были остановлены 63 пьяных водителя

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В Красноярске по выходным продолжаются рейды «Нетрезвый водитель» - на этот раз остановлены 63 выпивших автолюбителя. Как сообщают в ГИБДД, трое из них сели за руль под алкоголем повторно.
В отношении всех пьяных водителей составлены административные материалы за езду в нетрезвом видео. Теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления авто на срок до двух лет.
За повторное нарушение у троих водителей изъяли автомобили, а также были заведены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, что в Красноярске действует «Синяя линия» по телефону: 263-10-19. Позвонив туда можно сообщить об опасном водителе на дороге.